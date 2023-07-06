ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Турции заняли жесткую позицию перед встречей по членству Швеции в НАТО

12:21
  • четверг
  • 06 июля 2023

Швеция должна выполнить требования Турции для вступления в НАТО

Власти Турции продолжат придерживаться жесткой позиции относительно членства Швеции в НАТО, пока Стокгольм не решится предпринять шаги по реализации уже достигнутых договоренностей с Анкарой, передает РИА Новости со ссылкой на новостной эфир турецкого телеканала TGRT Haber.

Швеция решила стать членом НАТО до июльского саммита
Bloomberg: Турция не одобрит заявку Швеции на членство в НАТО в ближайшие дни

Напомним, что уже сегодня пройдет совместная встреча представителей МИД и разведывательных ведомств Турции, Финляндии и Швеции. Уточняется, что по итогам встречи многие аналитики ожидают от Стокгольма принятия окончательного решения относительно выполнения требований Анкары для беспрепятственного вступления в НАТО.

"Швеция еще не сделала тех шагов, которых ожидает Турция. Стокгольм не выдал по запросу Анкары террористов РПК и FETÖ. Турция ясно дала понять, что не одобрит членство Швеции в НАТО, если Швеция не предпримет этих шагов", - пояснили эксперты в эфире новостного телеканала.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе очередного интервью заявил, что после поддержки акций террористов действия Швеции по вступлению страны в НАТО бесполезны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие Швеции
Военнослужащие Швеции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.