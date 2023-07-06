В Турции заняли жесткую позицию перед встречей по членству Швеции в НАТО

Швеция должна выполнить требования Турции для вступления в НАТО

Власти Турции продолжат придерживаться жесткой позиции относительно членства Швеции в НАТО, пока Стокгольм не решится предпринять шаги по реализации уже достигнутых договоренностей с Анкарой, передает РИА Новости со ссылкой на новостной эфир турецкого телеканала TGRT Haber.

Напомним, что уже сегодня пройдет совместная встреча представителей МИД и разведывательных ведомств Турции, Финляндии и Швеции. Уточняется, что по итогам встречи многие аналитики ожидают от Стокгольма принятия окончательного решения относительно выполнения требований Анкары для беспрепятственного вступления в НАТО.

"Швеция еще не сделала тех шагов, которых ожидает Турция. Стокгольм не выдал по запросу Анкары террористов РПК и FETÖ. Турция ясно дала понять, что не одобрит членство Швеции в НАТО, если Швеция не предпримет этих шагов", - пояснили эксперты в эфире новостного телеканала.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе очередного интервью заявил, что после поддержки акций террористов действия Швеции по вступлению страны в НАТО бесполезны.

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