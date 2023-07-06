Лукашенко не исключил задействование ЧВК "Вагнер" для обороны

В ближайшее время состоится разговор с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Лидеры двух стран обсудят ряд вопросов, в том числе ситуацию вокруг частной военной компании "Вагнер", передает РИА Новости. Лукашенко отметил, что не видит рисков от нахождения бойцов ЧВК на территории Белоруссии. Их опыт может быть использован для обороны.

"Они размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно", - заявил он (цитата по ТАСС).

Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа и двинул колонны бойцов группы на Москву. 24 июня стало известно, что после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, состоявшимся по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным, колонны "Вагнера" развернулись обратно.

Позднее Лукашенко предложил Пригожину разместить своих бойцов в одной из заброшенных частей Белоруссии.

В Кремле заявили, что не будут преследовать вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги".

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