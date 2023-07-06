Визит Зеленского в Софию может спровоцировать гражданскую войну в стране

Возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Софию является попыткой вовлечения Болгарии в масштабный военный конфликт. Об этом в ходе очередной пресс-конференции для журналистов заявил лидер болгарской оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

"Зеленский едет, чтобы провоцировать и раздражать нас. Потому что у американского посланника только одна цель - гражданская война в Болгарии, а затем вовлечение нас в масштабный военный конфликт", - заявил Костадинов, чьи слова приводит ТАСС.

Глава болгарской оппозиции подчеркнул, что визит украинского лидера в Софию является тщательно спланированной акций американских спецслужб по дестабилизации ситуации в Болгарии. По его словам, потенциальный визит Зеленского не только испортит внешнеполитический имидж страны, но и закрепит за властями Болгарии статус одного из вассальных правительств США в Европе.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе незапланированного визита в Киев обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и "успехи" украинского контрнаступления.

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