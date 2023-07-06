"Все ушло в другую сумочку": куда пропало наследство Армена Джигарханяна

Вторая жена актера живет на одну пенсию

Почти 50 лет она была женой Армена Джигарханяна и находилась рядом с народным артистом в его последние дни. Но у Татьяны Власовой нет официального статуса вдовы.

"Я не могу, поскольку он был внушаем, и ему внушили, что со мной надо развестись. И я не стала официальной вдовой. То, что накопилось, всё ушло в другую сумочку", - говорит Власова.

В этом году Татьяне Власовой исполнилось 80. Актриса Ереванского русского драматического театра имени Станиславского, в 90-е она работала преподавателем русского языка в институте Далласа. Женщина никогда не стремилась к славе. Своей главной работой считает заботу о муже.

"Я преподавала, я переводила, я снималась. У меня всего было понемножку. Моя жизнь была наполнена интересными делами. Просто у меня не было амбиций стать звездой, стать известной, ну не было. Я была хорошей женой, я помогала, я... Ну, не буду сейчас хвастаться, но есть вещи, за которые моему мужу было за меня не стыдно и он был благодарен", - говорит Власова.

Сегодня Власова живёт в той самой трёхкомнатной квартире в Староконюшенном переулке, где когда-то была счастлива с Джигарханяном. Жильё ей принадлежит только наполовину. После скандального разрыва с пианисткой Цымбалюк-Романовской выяснилось, что народный артист продал часть жилплощади бизнесмену Юрию Растёгину, который предоставил Джигарханяну свою половину в бессрочное и безвозмездное пользование. Сегодня в этой квартире Власова живёт одна, и чуть ли не вся её пенсия уходит на оплату коммуналки.

"Я за всё плачу. Как мы с Арменом Борисовичем платили всю жизнь, так я теперь одна плачу", - говорит Власова.

Татьяна Власова на жизнь не жалуется и гордо отказывается от любой помощи. Бизнесмен Растёгин пообещал Джигарханяну со временем сделать из квартиры в Староконюшенном музей. Сын Власовой, много лет живущий в Америке, к такой перспективе относится скептически.

По словам Татьяны Власовой, бизнесмена, купившего часть квартиры, она видела всего один раз в жизни и даже не знает, по своей половине жилья она ходит или по чужой.

"Я думаю, что он мне дал возможность дожить, умереть и потом уже владеть этой квартирой", - говорит Татьяна Власова.

После смерти Джигарханяна всё имущество, которое до этого имелось у Армена Борисовича, исчезло почти необъяснимым образом. Власова - законный владелец половины квартиры в Староконюшенном, а вот куда делось всё остальное имущество одного из самых востребованных актёров в истории советского кино - загадка для его родственников и друзей, которые во всех бедах артиста винят его последнюю жену - Виталину Цымбалюк-Романовскую.

"Там были мошеннические схемы со стороны Виталины. К сожалению, мы так и не смогли возбудить серьёзного уголовного дела. Я так понимаю, там кто-то вмешался. Потому что действительно была продана половина, принадлежащая Армену Борисовичу, деньги были изъяты, они к нему так и не попали. То есть это было чистой воды мошенничество", - говорит друг Джигарханяна Артур Согомонян.

По словам Цымбалюк-Романовской, наследие Джигарханяна для неё гораздо важнее его наследства. Все обвинения друзей Виталина называет клеветой.

"Это откровенная клевета и унижение достойного человека. Я, безусловно, более достойный человек, чем все остальные", - заявляет она.

Третья по счёту и последняя жена Джигарханяна не скрывает, что открыта для новых отношений, но признаётся: главным мужчиной в её жизни навсегда останется один-единственный.

"Очень трудно после такого выдающегося, великого и просто после такого яркого, харизматичного мужчины встретить, ну, такого же хотя бы харизматичного. Это невозможно", - говорит она.

Будучи пианисткой из Киева, в Москве Виталина построила головокружительную карьеру. Начинала как аккомпаниатор, сидящий за сценой, а после близкого знакомства с Джигарханяном сначала стала его женой, а потом и директором его театра.

"Удалось получить эту должность. Она стала принимать решения такие, какие она считает нужными", - говорит актриса Дана Назарова.

Дану Назарову из театра Джигарханяна увольняли со скандалом. Актрису, находящуюся тогда в декрете, Цымбалюк-Романовская пригласила на премьеру спектакля,а потом попросила зайти в отдел кадров, чтобы переподписать контракт. Вместо нового контракта Назаровой вручили трудовую книжку и, сославшись на распоряжение нового директора, запретили приходить в театр.

"Когда люди в гримёрках стали шептаться, скрываться, начался какой-то внутри театра дискомфорт. Стали говорить, что она влияет на какие-то решения, принимает их. Не заходите в кабинет Армена Джигарханяна, если там Виталина, - впадёте в немилость, особенно если вы красивая девочка", - говорит Назарова.

Сегодня Цымбалюк-Романовская заявляет: в Театр имени Джигарханяна она больше ни ногой. Виталина уверяет, что лишь она по-настоящему любила Джигарханяна.

"Там нет людей, которые по-настоящему его любили. Понимаете?" - говорит она.

Поддерживает Виталину и Татьяна Васильева. Народная артистка уверена: после встречи с молодой пианисткой у Джигарханяна открылось второе дыхание.

"Мне кажется, что ему было хорошо. Она молодая, она красивая, она умница. И она была ему предана", - считает Васильева.

Армен Борисович выдал Виталине генеральную доверенность. Она имела право распоряжаться его счетами, имуществом и даже пенсией. А потом скандально расстался с Цымбалюк-Романовской, обвинив её в воровстве.

"Он говорил: "Я знаю, у меня всё украли. И даже знаю как". Хотя многие вещи делали за спиной. Выяснилось, что когда он вышел из квартиры, у него нет ничего, ни одной квартиры. Всё, что у него было, что он строил на свои деньги, всё, что он заработал за эту жизнь, всё было украдено подчистую", - говорит друг Джигарханяна Артур Согомонян.

После скандального развода Джигарханян направил Цымбалюк-Романовской претензионное письмо, чтобы через суд взыскать в принудительном порядке денежные средства, которые он давал Виталине якобы взаймы.

"Адвокат ответчика, Виталины, начал придумывать, что эти деньги якобы за квартиру, договор купли-продажи. Начал выдумывать сказки. Конечно, судья не поверил и взыскал основной долг - один миллион рублей. Конечно, они были недовольны, и они обратились уже в Московский городской суд, в апелляционную инстанцию. Ни одна из сторон не явилась на апелляцию. Но коллегия судей оставила решение первой инстанции в силе. Цымбалюк должна один миллион рублей", - говорит юрист Максим Суров.

Татьяна Власова, которая была рядом с народным артистом в последние месяцы его жизни, сегодня живёт на одну пенсию в 23000 рублей. Единственное имущество, которым она владеет, - это доля в квартире в Староконюшенном переулке. Никаких прав на льготы, которые были положены Джигарханяну, она не имеет.

"Я, к сожалению, лишена других возможностей хорошо жить. Но я получаю пенсию. Денег у меня нет", - говорит Власова.

Памятник на Ваганьковском кладбище Армену Джигарханяну устанавливали его друзья.

"Про Виталину не знаю. Мне кажется, наоборот, она всё пыталась из этого что-то сделать, какие-то очередные кляузы, слухи разводила. Но они все были выдуманы, потому что на самом деле за памятником следят. Приезжают и актёры из театра на все даты. Я сколько прихожу к нему, всегда вижу свежие цветы. Наверное, и люди его вспоминают, помнят",- говорит Артур Согомонян.

Виталина живёт в квартире, которую когда-то они вместе приобрели с Джигарханяном. Пианистка уверяет: всё нажито талантом и непосильным трудом.

"Я знаю, что меня упрекают в том, что я получала гонорары. Во-первых, все, кто на телевидении, получают какие-то деньги. Почему все должны получать, особенно на моём горе, кроме меня? Это же неправильно", - возмущается она.

Ходили слухи, что за одно появление на ток-шоу Цымбалюк-Романовской платили один миллион рублей. А если учитывать количество эфиров, в которых женщина принимала участие, то она действительно может позволить себе жить, ни в чём не отказывая.

"Она была обижена за клевету, за ложь, что он её обзывал воровкой в эфире. То есть она к себе такого явно не заслуживает. Потому что все её клеймили позором. Она ничего плохого не сделала ему", - говорит светский журналист Феликс Грозданов.

Джигарханяна похоронили рядом с его дочерью Еленой, которая трагически погибла в конце 80-х. Уже будучи тяжело больным, актёр очень жалел, что позволил себя втянуть в гнусные разборки из-за пропавшего наследства.

"Он даже сказал страшную фразу: "Я всю жизнь играл и свою жизнь проиграл", - говорит Татьяна Власова.

По материалам программы «Хватит слухов"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"