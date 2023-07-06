Украина при поддержке США готовит провокацию на станции

Атака ВСУ на Запорожскую АЭС приведет к незамедлительному удару российских военных по центрам принятия решений в Киеве и устранению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Ожидаю, что Россия усилит удары по многим целям, если Украина все-таки решится нанести удар по ЗАЭС", - заявил Джонсон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом экс-аналитик ЦРУ аналитик подчеркнул, что украинские власти уже на протяжении нескольких месяцев готовят "катастрофическую провокацию" на Запорожской АЭС. По его словам, цель этой провокации заключается в оправдании провального контрнаступления ВСУ.

Ранее отставной офицер разведывательных войск США Скот Риттер заявил, что украинские боевики рано или поздно попытаются устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС.

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