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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия ударит по центрам принятия решений в случае атаки на ЗАЭС

13:49
  • четверг
  • 06 июля 2023

Украина при поддержке США готовит провокацию на станции

Атака ВСУ на Запорожскую АЭС приведет к незамедлительному удару российских военных по центрам принятия решений в Киеве и устранению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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"Ожидаю, что Россия усилит удары по многим целям, если Украина все-таки решится нанести удар по ЗАЭС", - заявил Джонсон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом экс-аналитик ЦРУ аналитик подчеркнул, что украинские власти уже на протяжении нескольких месяцев готовят "катастрофическую провокацию" на Запорожской АЭС. По его словам, цель этой провокации заключается в оправдании провального контрнаступления ВСУ.

Ранее отставной офицер разведывательных войск США Скот Риттер заявил, что украинские боевики рано или поздно попытаются устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС.    

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