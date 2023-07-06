Лукашенко раскрыл, что может "развязать руки" для ядерного удара

СВО не станет причиной

Конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия.

Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. А вот агрессия стран НАТО в адрес России и Белоруссии может "развязать руки".

"Украина и СВО не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны", - сказал белорусский лидер (цитата по РИА Новости).

В июне Путин и Лукашенко договорились о размещении части российского ядерного оружия на территории Белоруссии. В Минске заявили, что решение о его применении будет принято без колебаний в случае агрессии против Белоруссии.

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