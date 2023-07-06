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Около въезда на Лужнецкий метромост загорелась заправка

14:59
  • четверг
  • 06 июля 2023

Обошлось без пострадавших

Горящую заправку тушили этим утром около въезда на метромост в Лужниках. Яркие языки пламени охватили одну из колонок, сообщает "ТВ Центр".

Место это узкое, и в связи с ЧП проезжающие мимо машины стали притормаживать. Полностью потушить пожар удалось меньше чем за час. Причем, судя по брошенным огнетушителям, сами сотрудники занимались ликвидацией возгорания еще до приезда пожарных.

Обошлось без пострадавших, а вот АЗС получила серьезные повреждения. Помимо сгоревшей колонки сильно опалилась крыша заправки.

Что стало причиной ЧП - выясняют. На месте происшествия работают полиция и МЧС.

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