Собянин осмотрел новый электробусный парк в Митине

В ближайшие недели на северо-западе города сразу на нескольких городских маршрутах появятся современные электробусы

Маневренный и, самое главное, тихий. Транспорт будущего пока томится в ожидании пассажиров, но уже скоро выйдет в рейс. Для водителей первый рабочий день - тоже волнительный и ответственный. Кнопки вроде те же, а вот машина будто бы совсем другая. По московским дорогам не едет - плывет.

Плавный ход, адаптивное освещение, которое подстраивается под разное время суток, и электрический отопитель, который держит комфортную температуру в салоне. Все для того, чтобы пассажиры во время поездки чувствовали себя удобно. Водителям же пришлось разбираться с необычной системой подзарядки, но разобрались быстро.

То, что за электрическим транспортом будущее, власти столицы поняли еще пять лет назад. И вот сегодня Москва - на первом месте по количеству электробусов в Европе.

"Сейчас уже 1100 у нас машин. В ближайшие полтора года еще добавится, и будет уже 2200-2400. Мы планируем, чтобы две трети подвижного состава были электробусы. Так что Москва - один из первых городов мира, который будет работать на электробусах", - отметил глава города Сергей Собянин.

Для обслуживания транспорта будущего нужна качественная инфраструктура. В июне прошлого года в столице открылся первый электробусный парк. И вот - второй. В Митине. Его площадь - около 23 тысяч квадратных метров. Предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса.

"Мы постоянно совершенствуем машину. Последняя имеет ход в раза больше, чем те, которые вначале поступали. У них еще на всякий случай дизельная печка была на случай морозов. Пробег гораздо меньше. Сейчас это уже более совершенная машина", - указал также Собянин.

Сейчас парк обслуживает первые 20 электробусов. Но в ближайшее время их количество увеличится. На северо-западе города будет 23 маршрута, которые обеспечат весь округ.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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