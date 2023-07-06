Дрифтер с Патриарших получил пять суток ареста

Видео с опасными маневрами сняли очевидцы

Пять суток ареста получил 25-летний Георгий Санакоев, который устроил дрифт на Патриарших прудах, передает "ТВ Центр".

Видео с опасными маневрами сняли очевидцы и выложили в Сеть. Красный BMW лихо разворачивается и начинает крутиться на пересечении Спиридоньевского переулка и Малой Бронной - прямо перед рядом автомобилей и не обращая внимания на красный сигнал светофора.

Несмотря на то, что номеров на иномарке не было, экстремала удалось найти. Оказалось, водительского удостоверения он никогда не получал, а машина принадлежит его другу, лишенному прав.

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