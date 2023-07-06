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В аварии на аттракционе в Подмосковье пострадали двое подростков

15:02
  • четверг
  • 06 июля 2023

Что стало причиной произошедшего - сейчас выясняется

Две 15-летние девочки оказались в больнице с травмами различной степени тяжести после ЧП на аттракционе в парке отдыха в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщает "ТВ Центр".

Накануне днем на аттракционе под названием "Веселая волна" неожиданно оторвался один из вагончиков. Во время движения он слетел с рельсов и, перевернувшись, вывалился в траву. На помощь сразу кинулись прохожие.

У одной из пострадавших диагностировано сотрясение мозга. Что стало причиной произошедшего - сейчас выясняется. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Следователями был проведен первичный осмотр. В ближайшее время с участием специалистов будет проведён повторный осмотр. Устанавливаются лица ответственные за контроль над техническим состоянием аттракциона", - сообщили в СК.

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Авария на аттракционе
Авария на аттракционе
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