Еще два представителя партий подали документы для регистрации на выборах мэра Москвы

Леонид Зюганов от КПРФ и Владислав Даванков от "Новых людей"

Сегодня еще два представителя политических партий представили в Мосгоризбирком необходимые документы для регистрации кандидатов на должность мэра Москвы, передает "ТВ Центр".

Первым приехал Леонид Зюганов от КПРФ. Он подал список подписей от столичных муниципальных депутатов и другие необходимые документы. Вся процедура заняла не более 10 минут.

Затем Владислав Даванков от партии "Новые люди" предоставил такие же документы. Проверка всех бумаг пройдет уже завтра, после чего будет принято решение о регистрации кандидатов.

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