Московские студенты реставрируют бюсты героев Великой Отечественной

Скоро их можно будет увидеть в постоянной экспозиции

Под кистью начинающего реставратора оживает легенда.

"Сейчас я занимаюсь обеспыливанием. Та грязь, которая въелась в бюст, - мы убираем ее с помощью химического состава, убираем некоторые нашлепки гипса, которые тут есть по поверхности", - рассказывает Таисия Копылова, студентка Московского академического художественного училища.

Вот и Георгий Жуков уже в своем узнаваемом величии, и улыбчивые глаза Гагарина, хоть и каменные, словно засияли. Летчики, военачальники, ученые. Все они связаны с небом. Их образы создавал советский скульптор Анатолий Григорьев. Среди них - и самые отважные. Во время Великой Отечественной младший лейтенант Григорьев служил в частях по обеспечению аэродромов и создал галерею их портретов. Тех, кто защищал Москву. Перед вылетом они по очереди садились около его станка, вспоминал сам скульптор, и "покорно позировали". Некоторые - в последний раз.

"Например, скульптурные портреты двух героев Советского Союза, двух выдающихся пилотов - асов Ридного и Каменщикова. Оба погибли трагически в 1943 году. Оба достаточно большое время уделили работе с Григорьевым. Он провожал этих летчиков в полет", - отметила Юлия Сигорская, начальник Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России .

После смерти скульптора долгое время все эти работы были забыты. Хранились - а точнее, пылились - в его мастерской. Пока родственники не передали эти бюсты в дар Центральному дому авиации и космонавтики ДОСААФ России.

"Много лет никто не прикасался к этим очень красивым и очень хорошим произведениям искусства, мы оказались все в таком клубе пыли, было ну совсем не понятно, что это за бюсты. Конечно, важно, что мы их вернем в культурный оборот, но и важна история этих людей, которые забыты. Или не забыты, но не всем известны", - продолжила Сигорская.

А ведь среди них - и герои Советского Союза! Воскрешать историю доверили студентам Московского академического художественного училища. Первокурсники под руководством опытных профессоров штрих за штрихом реставрируют портреты великих людей. Аккуратно в технике акварели проводят тонировку. И воссоздают все утраченное.

После реставрации бюсты скульптора Григорьева выйдут в свет. Они будут представлены на экспозиции в музее.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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