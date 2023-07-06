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В "Домодедово" откроют первую в Москве смотровую площадку в аэропорту

15:06
  • четверг
  • 06 июля 2023

На крыше пассажирского терминала Т2

Сегодня в аэропорту "Домодедово" журналистам показали новый сегмент пассажирского терминала Т2, передает "ТВ Центр".

Комфортная зона регистрации, оптимальные системы навигации и управления багажом, современное оборудование, позволяющее избежать скопления людей при прохождении досмотра, - новый сектор должен стать удобным для тех, кто вылетает международными рейсами.

Кроме того, на крыше терминала откроют первую в Москве смотровую площадку в аэропорту. Построенный к чемпионату мира по футболу Т2 некоторое время был закрыт, потом работал в тестовом режиме. И вот сейчас готов снова принять пассажиров

"Придерживаясь концепции "под одной крышей", это стало продолжением действующего терминала, что в совокупности увеличило площадь практически вдвое. И совокупная пропускная способность его увеличилась до 65 млн пассажиров в год", - отметил директор аэропорта Андрей Павлов. 

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Новый сегмент пассажирского терминала московского аэропорта Домодедово
Новый сегмент пассажирского терминала московского аэропорта Домодедово
Новый сегмент терминала аэропорта Домодедово
Новый сегмент терминала аэропорта Домодедово
Новый сегмент терминала аэропорта Домодедово
Новый сегмент терминала аэропорта Домодедово
Новый сегмент терминала аэропорта Домодедово
Новый сегмент терминала аэропорта Домодедово
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