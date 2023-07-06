В "Домодедово" откроют первую в Москве смотровую площадку в аэропорту

На крыше пассажирского терминала Т2

Сегодня в аэропорту "Домодедово" журналистам показали новый сегмент пассажирского терминала Т2, передает "ТВ Центр".

Комфортная зона регистрации, оптимальные системы навигации и управления багажом, современное оборудование, позволяющее избежать скопления людей при прохождении досмотра, - новый сектор должен стать удобным для тех, кто вылетает международными рейсами.

Кроме того, на крыше терминала откроют первую в Москве смотровую площадку в аэропорту. Построенный к чемпионату мира по футболу Т2 некоторое время был закрыт, потом работал в тестовом режиме. И вот сейчас готов снова принять пассажиров

"Придерживаясь концепции "под одной крышей", это стало продолжением действующего терминала, что в совокупности увеличило площадь практически вдвое. И совокупная пропускная способность его увеличилась до 65 млн пассажиров в год", - отметил директор аэропорта Андрей Павлов.

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