В Киево-Печерской лавре захватили и опечатали сразу несколько корпусов монастыря

Вместо привычной службы - импровизированный молебен прямо во дворе храма. Вместо алтаря - оцепление полиции и спецподразделений. Сегодня утром украинские силовики зашли на территорию Киево-Печерской лавры, срезали замки и опечатали несколько корпусов. В том числе резиденцию предстоятеля церкви митрополита Онуфрия. На брошенный в социальных сетях клич отреагировали десятки прихожан УПЦ и приехали к монастырским стенам. Выдержки полицейским хватило ненадолго. Вот один из сотрудников с силой отталкивает немолодую женщину.

В одном из опечатанных зданий оказались заперты двое детей. Мать с трудом смогла пробиться и вызволить сына и дочь. С мужчинами и вовсе не стали церемониться. Одного из верующих буквально волоком оттаскивают от стен лавры, несмотря на возмущенные оклики людей.

Судя по съемкам очевидцев и числу задержаний, сотрудники полиции чувствуют себя совершенно безнаказанно. Еще одного прихожанина, который попытался встать на защиту святыни, силой заталкивают в машину и увозят в отделение.

Гонения на священнослужителей Украинской православной церкви начались еще осенью прошлого года. УПЦ тогда обвинили в пророссийской деятельности. В марте противостояние достигло пика: власти заявили о расторжении договора аренды с монахами лавры. Причем в одностороннем порядке, что абсолютно противоречит закону. От священнослужителей потребовали покинуть территорию заповедника. Правда, позже Министерство культуры все же разрешило священникам остаться. Но при условии, что те перейдут в раскольническую ПЦУ. Получив отказ, силовики начали рейдерские захваты храмов по всей Украине.

"Хранящиеся в Киево-Печерской лавре реликвии собираются вывести в Европу под предлогом защиты от ракетных ударов со стороны России. Почему это делается? Это не первый случай, это традиции колониальных держав. Украину они считают именно колонией", - отметила представитель МИД России Мария Захарова.

Москва не раз заявляла, что решительно осуждают гонения киевского режима на церковь, просила международное сообщество обратить внимание на ситуацию. Однако Запад по-прежнему предпочитает закрывать глаза на бесчинства украинских властей. Православные же верующие вынуждены самостоятельно отстаивать свое право на вероисповедание, даже есть совершать причастие и молебны приходится вот так - через решетку.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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