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В Москве стартовал второй сезон конкурса разработчиков видеоигр

14:50
  • четверг
  • 06 июля 2023

Проект направлен на поиск и развитие талантливых молодых людей

Сегодня в Москве стартовал второй сезон всероссийского конкурса разработчиков "Начни игру", передает "ТВ Центр".

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Проект направлен на поиск и развитие талантливых молодых людей, которые занимаются разработкой и созданием видеоигр.

Во время церемонии открытия участники публичной дискуссии обсудили будущее индустрии, а также перспективы ее развития в нашей стране.

"Начни игру" - уникальный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

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