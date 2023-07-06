В Москве стартовал второй сезон конкурса разработчиков видеоигр

Проект направлен на поиск и развитие талантливых молодых людей
Сегодня в Москве стартовал второй сезон всероссийского конкурса разработчиков "Начни игру", передает "ТВ Центр".
Проект направлен на поиск и развитие талантливых молодых людей, которые занимаются разработкой и созданием видеоигр.
Во время церемонии открытия участники публичной дискуссии обсудили будущее индустрии, а также перспективы ее развития в нашей стране.
"Начни игру" - уникальный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".