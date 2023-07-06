Кремль допустил влияние "спекулятивных игр" на колебание курса валют

Это происходит уже не в первый раз

Кремль отслеживает ситуацию с ростом курса иностранных валют и ослаблением рубля.

В этом вопросе нельзя исключать влияние "спекулятивных игр", такая ситуация происходит уже не в первый раз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы это видели несколько раз ранее, и были отскоки назад. И мы знаем с вами прекрасно, что в таких повышениях всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которых, наверно, нельзя исключать и сейчас", – сказал он (цитата по РИА Новости).

Песков добавил, что сейчас макроэкономические показатели в России лучше ожидаемых, по этому вопросу сомнений возникать не должно.

В четверг, 6 июня, курс доллара превысил 92 рубля (впервые с 28 марта 2022 года), а курс евро достиг 100 рублей (впервые с 29 марта 2022 года). По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли.

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