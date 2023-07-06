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Бочкарев: Строительная готовность автомобильного моста через затон Новинки оценивается в 90%

13:29
  • четверг
  • 06 июля 2023

Завершена укладка асфальтобетонного покрытия основного хода

Строительная готовность автомобильного моста через затон Новинки оценивается в 90%. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, завершена укладка асфальтобетонного покрытия основного хода будущей магистрали - проезжей части и тротуаров. Площадь работ составила 8 тыс. кв. м.

Строительство моста является ключевым элементом формирующегося участка магистральной улично-дорожной сети. Мост свяжет набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом и позволит сформировать маршрут, альтернативный участку Третьего транспортного кольца.

В свою очередь генеральный директор "Мипстрой 1" (подразделение группы компаний "Мосинжпроект" - генерального подрядчика по строительству объекта) Константин Маслаков отметил, что на объекте продолжается монтаж барьерного ограждения, устройство сети освещения и инженерных систем.

"В рамках реализации объекта ведется монтаж автоматизированных систем безопасности и управления дорожным движением, будут созданы новые светофорные объекты, установлены системы фотовидеофиксации. В ближайшее время планируем приступить к нанесению дорожной разметки, установке информационных дорожных указателей и знаков", - рассказал Маслаков.

Он добавил, что в рамках проекта продолжается формирование прилегающей к мосту улично-дорожной сети и комплексное благоустройство территории.

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Строительство автомобильного моста через затон Новинки
Строительство автомобильного моста через затон Новинки
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