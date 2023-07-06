Миллер пригрозил "Нафтогазу" санкциями

Украинская сторона откровенно нарушает свои контрактные обязательства

Россия может ввести санкции и прекратить все отношения с компанией "Нафтогаз Украины". Об этом сообщил глава "Газпрома", передает "ТВ Центр".

Алексей Миллер отметил: украинская сторона откровенно нарушает свои контрактные обязательства. В частности, отказывается принимать российский газ в точке входа "Сохрановка", но требует оплату за его транзит в Европу.

Более того, Киев пытается подавать многомиллиардные иски к "Газпрому" под надуманными предлогами в европейские и американские суды.

"В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза" исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", - сказал Миллер.

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