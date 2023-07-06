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Захарова: в руках протестующих во Франции оказалось поставляемое Украине оружие

14:10
  • четверг
  • 06 июля 2023

Россия предупреждала Запад о последствиях поддержки режима Зеленского

Протестующие во Франции неоднократно применяли против местной полиции предназначенное для нужд Украины западное оружие. Об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках тех самых протестующих и применяется против полиции во Франции", - заявила Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что российская сторона неоднократно предупреждала лидеров ведущих стран Европы о последствиях, к которым могут привести бесконтрольные поставки западного оружия на Украину.

Она также добавила, что страны ЕС должны сделать выводы для сохранения стабильности на европейском континенте.   

Напомним, накануне стало известно о том, что французские протестующие в ходе беспорядков в Марселе подожгли и разграбили одну из старейших библиотек Франции. По данным специалистов, ущерб, нанесенный демонстрантами, сопоставим с уничтожением знаменитой Александрийской библиотеки в Египте. 

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