МИД России объявил протест послу Финляндии в России

Москва недовольна антироссийской политикой Хельсинки

Посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря вызвали в МИД России.

Ему заявлен протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой, сообщила в ходе брифинга в четверг, 6 июня, официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

В МИД России обратили внимание на ужесточение режима въезда для россиян, о чем ранее заявили в Хельсинки. Также Москва недовольна разрушением "формировавшегося десятилетиями" российско-финляндского взаимовыгодного сотрудничества.

"Многое было высказано финскому послу", - добавила Захарова.

Позже на сайте МИД появилась информация о том, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Решение принято как ответная мера на конфронтационные действия финских властей.

Кроме того, Россия объявила persona non grata девять сотрудников посольства Финляндии в России и финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Это ответ на действия Хельсинки, когда в июне были высланы из Финляндии девять российских дипломатов.

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