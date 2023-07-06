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МИД России объявил протест послу Финляндии в России

14:18
  • четверг
  • 06 июля 2023

Москва недовольна антироссийской политикой Хельсинки

Посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря вызвали в МИД России.

Ему заявлен протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой, сообщила в ходе брифинга в четверг, 6 июня, официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

В МИД России обратили внимание на ужесточение режима въезда для россиян, о чем ранее заявили в Хельсинки. Также Москва недовольна разрушением "формировавшегося десятилетиями" российско-финляндского взаимовыгодного сотрудничества.

"Многое было высказано финскому послу", - добавила Захарова.

Позже на сайте МИД появилась информация о том, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Решение принято как ответная мера на конфронтационные действия финских властей.

Кроме того, Россия объявила persona non grata девять сотрудников посольства Финляндии в России и финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Это ответ на действия Хельсинки, когда в июне были высланы из Финляндии девять российских дипломатов.

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