В WSJ оценили шансы США в случае конфликта с Россией или Китаем

Запасов высокоточного оружия хватит всего лишь на несколько дней

У американской армии не хватит запасов высокоточного оружия для прямого противостояния с Россией или Китаем, передает издание The Wall Street Journal.

Авторы статьи отметили, что регулярные поставки тяжелого вооружения для нужд Украины привели к значительному снижению темпов развития американского оборонно-промышленного комплекса. По данным экспертов, на сегодняшний день из-за нехватки высокоточного оружия США не готовы к ведению длительного конфликта.

В издании подчеркнули, что при потенциальном конфликте с Россией или Китаем американская армия исчерпает запасы высокоточного оружия и других видов тяжелого вооружения всего лишь за несколько дней.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе очередного брифинга заявил, что военная промышленность альянса не справляется с требованиями Украины о новых поставках вооружения. По его словам, запасы боеприпасов и оружия большинства стран-участниц НАТО полностью опустошены.

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