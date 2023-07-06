ВС России ударили по резервам ВСУ

Противнику нанесен существенный урон

Вооруженные силы России ударили по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники.

"Нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования", - заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Все объекты поражены, цели достигнуты. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон, добавили в военном ведомстве.

Кроме того, ВС России успешно отразили наступательные действия противника на донецком, краснолиманском, купянском и запорожском направлениях. За сутки ВСУ потеряли до 640 военных и более 30 единиц техники.

В ДНР и Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

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