Путин отметил устойчивый рост показателей Ставропольского края

Особенно хорошо дела обстоят с сельским хозяйством

Об успехах и перспективах развития Ставропольского края рассказал сегодня Владимиру Путину глава региона Владимир Владимиров. Президент принял его в Кремле, сообщает "ТВ Центр",

Губернатор сообщил о росте экономических показателей, развитии курортов, поддержке новых регионов страны и участников специальной военной операции. А также о настоящем прорыве в области сельского хозяйства.

"Посмотрел по основным показателям: у вас все стабильно, устойчиво, промышленное производство растет. Я уже не говорю про сельское хозяйство. В разы выше, чем в среднем по России. У вас 36 процентов рост за предыдущие два года. Это очень солидно, очень значимо", - отметил глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"