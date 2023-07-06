В Сербии заявили о готовности запретить экспорт оружия

Вучич призвал готовиться к новому конфликту в Европе

Уже на следующей неделе Сербия полностью прекратит экспорт всех видов вооружения и боеприпасов. Об этом в ходе обращения к нации заявил президент Сербии Александр Вучич.

"На следующей неделе я, скорее всего, подпишу решение о запрете дальнейшего экспорта оружия и боеприпасов", - заявил Вучич, чьи слова приводит ТАСС.

Сербский лидер подчеркнул, что в условиях геополитической нестабильности на европейском континенте экспорт различных видов вооружения противоречит национальным интересам страны. По его словам, такое радикальное решение позволит не только восполнить потери оборонно-промышленного комплекса за годы интенсивного экспорта оружия, но и подготовиться к потенциальному конфликту на европейском континенте.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе интервью агентству Bloomberg заявил, что регулярные и бесконтрольные поставки тяжелого вооружения полностью опустошили военные склады стран-участниц альянса.

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