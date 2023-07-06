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Костомаров опубликовал трогательное видео с выписки

15:18
  • четверг
  • 06 июля 2023

Фигурист лежал в больнице семь месяцев

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выписался из больницы.

Он пробыл в больнице семь месяцев. Спортсмен опубликовал в социальной сети Instagram (запрещена в России - прим. ред.) трогательное видео, в котором поблагодарил боровшихся з его жизнь врачей.

"Позади 175 дней… Впереди вся жизнь <...> Спасибо вам огромное! Огромное человеческое спасибо!", - сказал фигурист.

После выписки Костомарову предстоит сложная и длительная реабилитация.

10 января Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведен в больницу в Коммунарке. Там его подключили к аппарату ЭКМО. Сообщалось, что из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса врачам пришлось провести фигуристу ампутацию.

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