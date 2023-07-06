Полпред Путина в ЮФО предупредил о риске диверсий на транспорте

Масштабных происшествий сейчас удается избежать

Риск диверсий и атак беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортной инфраструктуры и топливо-энергетического комплекса в Южном федеральном округе остается высоким. Такое заявление сделал в четверг, 6 июля, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов.

Как указал политик, атаки дронов в его округе "приобретают все более выраженный, целенаправленный характер, они реально превращаются в опасный для населения угрозообразующий фактор".

При этом главными мишенями подобных атак являются объекты транспорта, а также ТЭК.

Устинов подчеркнул, что "хотя подобных масштабных диверсий удается избежать, риск их повторения остается максимально высоким", сообщает ТАСС.

В июне в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, что с февраля 2023 года на объектах транспорта в России было предотвращено 28 диверсий и террористических актов. В ведомстве уточнили, что директор ФСБ Александр Бортников провел заседание Национального антитеррористического комитета. На нем обсуждалась данная тема.

В частности, 28 марта несовершеннолетний, действуя по заданию неустановленного лица, совершил поджог одного релейного шкафа, расположенного на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги. Подросток получил за эти действия денежное вознаграждение в размере не менее 5 тысяч рублей. Сотрудники управления ФСБ по Кемеровской области задержали злоумышленника, было возбуждено уголовное дело.

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