Лукашенко отказался ехать на саммит ООН без Путина

Речь о сентябрьском мероприятии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 6 июля, что обсудит с российским лидером Владимиром Путиным вопрос участия в сентябре в саммите ООН по целям устойчивого развития.

Официальный Минск подтвердил, что получил соответствующее приглашение для Лукашенко от генсека всемирной организации Антониу Гутерриша.

Комментируя вероятность согласия на это приглашение, Лукашенко заявил, что "посоветуемся со "старшим братом", поскольку "если он не поедет, ну, чего мне без него туда ехать", сообщает Sputnik Беларусь.

Президенты России и Белоруссии поддерживают тесные контакты, 3 июля Владимир Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости республики — в этот день в 1944 году советские воины освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Российский лидер подчеркнул, что наши страны вместе противостоят серьезным внешним угрозам и вызовам.

При этом белорусский лидер уже опровергал звучавшие с Запада заявления о том, что Россия поглощает Белоруссию, которая якобы уступает свой суверенитет Москве. Лукашенко отмечал, что взаимодействие России и Белоруссии носит всеобъемлющий многоплановый характер. Относительно обвинений в том, что "вот ты там лег под Путина" белорусский политик заявил, что "да никто ни под кого не ложился".

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