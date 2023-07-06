Появилось видео обысков в особняке Пригожина под Петербургом

Они показывают, что жил он на широкую ногу

Предательские действия руководства ЧВК "Вагнер" поставили Россию на грань гражданского конфликта, но решительные действия сотрудников силовых структур, руководителей органов власти, сплоченность и патриотизм народа показали, что страна выстоит перед любыми угрозами. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Следствие распространило видеосъемки обыска в особняке Пригожина под Санкт-Петербургом.

Шикарный особняк с участком в полтора гектара. На одной из площадок даже не дорогой лимузин - вертолет. Свой быт Евгений Пригожин обставил с максимальным размахом и комфортом. Роскошные интерьеры: кабинет, сауна, бассейн и даже медицинский кабинет. Это в соцсетях глава ЧВК "Вагнер" фигурировал в разгрузке и с автоматом на фоне взятых его бойцами населенных пунктов, в блиндажах и окопах. Отдыхать предприниматель предпочитал в куда более комфортной обстановке. Деньги - около 600 миллионов рублей в апартаментах Пригожина лежат даже не в сейфах, а просто так. Откуда и зачем, еще предстоит выяснить. А ведь начиная свой так называемый "марш справедливости" 23 июня, заявил, что выступает против коррупции.

О том, что кадры якобы ударов по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" были постановочными, стало ясно практически сразу. Однако страна пережила тревожные часы. А главными заложниками авантюры стали рядовые бойцы-"вагнеровцы" - герои, отважно сражавшиеся в зоне СВО. Они верили своему командиру, но зарвавшийся предводитель вдруг призвал их к походу на Москву.

А вот в Петербурге Пригожин, похоже, давно считал себя хозяином. Передвигался по городу, игнорируя правила и даже сигналы ГИБДД. После остановки в полемику с инспекторами вступают вооруженные люди в камуфляже - судя по всему, личная охрана Пригожина. Своих подчиненных он использовал не только на поле боя.

Вступая в ЧВК, кандидаты наверняка заполняли подробные анкеты. Но о личности самого Евгения Пригожина вряд ли знали многое. Вернее, знали то, что было нужно. Пиар-кампанией главы ЧВК занималась целая медиаимперия, мгновенно распущенная сразу после неудавшегося мятежа.

Тем временем любопытных фактов в биографии Пригожина множество. "Школу жизни" он проходил не в армии, в которой никогда не служил, а в местах не столь отдаленных. Впервые сел в 18 лет - на 2,5 года за кражу. А освободившись, не остепенился, а уже с группой подельников продолжил оттачивать криминальные навыки. В итоге новый срок - 12 лет сразу по четырем статьям - "Кража", "Разбой", "Мошенничество" и "Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность". Из квартир банда забирала все ценное, а на улицах жертвами становились как правило те, кто не мог за себя постоять.

Освобождение Пригожина из мест заключения совпало с радикальными переменами в стране. Начав с торговли хот-догами, он благодаря связям становится известным в Петербурге ресторатором, а затем и крупным бизнесменом. Получает контракты с Минобороны, в том числе на поставки питания. Его фирма "Конкорд", в частности, оказала услуги на 845 миллиардов рублей. А ЧВК "Вагнер" в рамках заключенных с государством контрактов получила почти 860 миллиардов. Возможно, часть этих денег как раз и нашли при обыске в офисе Пригожина. Причем, не на счетах - а в подвале и в микроавтобусе. А еще пять килограммов золота.

Но еще более интересные находки оказались все в том же особняке бизнесмена. Некоторые можно счесть курьезными, а другие могут стать предметом серьезного расследования.

Вот парадный китель Пригожина - количество наград, пожалуй, больше, чем у иного крупного военачальника. Огромная кувалда предупреждает надписью - "Для серьезных переговоров". В соседней комнате - десяток единиц боевого оружия. А в гардеробной - целый набор париков. Зная облик Пригожина, это можно было бы понять. Но найденные паспорта как на имя разных людей с фотографией хозяина дома, так и с его фамилией, но чужими фото вызывают сразу множество вопросов. Интересно, как бы ответил на них сам Пригожин, стоя перед своими бойцами, которых еще недавно отправлял в бой.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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