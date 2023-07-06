Сильное беспокойство: зачем глава минфина США едет в Китай

Среди официально заявленных тем: налаживание линий связи между экономическими ведомствами США и КНР

Китай ввел экспортный контроль в отношении галлия и германия, необходимых для производства полупроводников. Сделано это для поддержания национальной безопасности. Решение Пекина вызвало сильное беспокойство в США. Вашингтон заявил, что выступает против мер экспортного контроля КНР в отношении этих металлов. Американская администрация намерена провести консультации с партнерами по этой проблеме. Не исключено, что вопрос о галлии и германии будет поднят в ходе начавшегося визита главы минфина США в Пекин.

Министр финансов США стала третьим высокопоставленным американским чиновником, напросившимся с визитом в КНР за последний квартал. До нее здесь уже побывали глава ЦРУ и госсекретарь. Встреча в аэропорту более чем скромная. Ведь Джанет Йеллен - представитель того самого государства, которое развязало против Китая торговую войну. И пока глава минфина еще только паковала чемоданы, Белый дом сделал все для того, чтобы этот вояж стал заведомо провальным. Вашингтон подбил своих вассалов из Амстердама и Токио на ограничение поставок в Поднебесную технологий, оборудования и материалов, связанных с производством чипов.

"Действия США наносят ущерб не только законным правам и интересам китайских компаний, но и интересам многих стран и регионов. И, в конечном итоге, приведут к неприятным последствиям для самих себя. Это разрушение глобальной свободной торговли, игнорирование международных экономических и торговых правил, а также попрание принципа честной конкуренции", - отметил Шу Цзюэтин, официальный представитель Министерства коммерции КНР.

Удар по китайским производителям микросхем американцы нанесли еще в октябре прошлого года. Серьезно ограничили свой экспорт элементной базы в КНР. И грозят новыми рестрикциями. Пекин выжидал, продолжал диалог и даже принимал у себя не самых дорогих гостей, но в итоге отзеркалил американцев. Китайский ответ - это воплощение в жизнь пословицы "не рой яму другому". с 1 августа КНР вводит ограничения на экспорт стратегических металлов - галлия и германия. И никакая это не санкционная война! Китайцы не забыли завернуть свои рестрикции в так любимую американцами формулировку - забота о национальной безопасности. Самим, мол, этого добра не хватает.

В общемировом производстве на долю Китая приходится 60% германия и 80% галлия. Первый металл используется в солнечных батареях, волоконной оптике, может применяться в военных целях. А ведь коллективный запад так любит бравировать переходом на зеленую экономику! Но, похоже, закупать солнечные батареи теперь придется исключительно у Китая. Там их производят в больших количествах.

Галлий необходим для производства радиочастотных чипов для мобильных телефонов и спутниковой связи. То есть стоимость всего, что производится на основе этих металлов, пойдет вверх. И некоторые западные предприятия станут попросту неконкурентоспособны.

"Это не первая попытка ответить на наши ограничения экспорта чипов туда. Они давно подбираются к этим редким металлам, которые могли бы сделать США заложниками Китая. И теперь пытаются поставить нас в трудное положение, ограничив доступ к германию и галлию. Мы сами загнали себя в ловушку", - заявил Зак Нанн, член сената штата Айова от Республиканской партии.

Заокеанская гостья пробудет в Китае с 6 по 9 июля. Уже известно: за все эти дни Си Цзиньпин не найдет времени, чтобы принять миссис Йеллен. Среди официально заявленных тем: налаживание линий связи между экономическими ведомствами США и КНР, урегулирование мирового долгового бремени и вечная тема - ширма для оправдания любого визита - борьба с климатическими изменениями.

Но, очевидно, что истинная цель этого вояжа совсем в другом. С подачи России в мире запущена дедолларизация. А тут еще у Китая долговых бумаг Казначейства США почти на триллион долларов. И если Пекин решит их продать третьей стороне, это обрушит американскую валюту. Слишком тесная, по мнению Вашингтона, дружба с Москвой тоже станет предметом переговоров. Как и участие Китая во всевозможных союзах, где нет Штатов, но есть Россия. Западный бизнес со своей стороны давит на власти, требуя прекратить эскалацию с КНР. Об этом пишет китайская пресса:

"Вашингтон испытывает давление со стороны американского бизнеса, который пытается заставить власти скорректировать политику в отношении Китая на фоне того, как США пытаются восстановить экономическое сотрудничество с Пекином. Европейские компании делают то же самое по отношению к своим правительствам".

Глава американского Минфина Джанет Йеллен - редкий образованный и адекватный персонаж в команде Байдена. И, возможно, ей даже удастся добиться некоторых подвижек в ходе этого визита. Но учитывая странное психическое состояние шефа, любые достигнутые результаты могут быть перечеркнуты в одно мгновение. Как это было после китайского вояжа госсекретаря и хрупкой надежды на оттепель. Тогда Джо Байден умудрился обозвать Си Цзиньпина диктатором. И что он выкинет в очередной раз, известно только его лечащему врачу.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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