Собянин: Более чем на 50% обновили составы на Калужско-Рижской линии метро

Кольцевая линия и БКЛ обновлены на 100%

Московский метрополитен с начала года получил более 140 новых вагонов. Об этом сообщил Сергей Собянин. Только в июне в метро поставили 40 вагонов "Москва-2020".

"Продолжаем обновлять метро инновационными российскими составами, чтобы жителям было комфортнее передвигаться по городу. Парк Кольцевой и Большой кольцевой линий уже укомплектован на 100%", - рассказал Собянин.

Мэр отметил, что также больше чем на 50% заменили устаревшие поезда на Калужско-Рижской линии.

Всего в этом году планируется закупить порядка 300 вагонов.

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