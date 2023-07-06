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Эксперт: Целью ДЭГ является создание комфортных условий на выборах для всех избирателей

15:29
  • четверг
  • 06 июля 2023

Электронное голосование - это полезная современная технология

Политолог Алена Август считает, что целью применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах в Москве является создание комфортных условий для избирателей.

"Тут цель не повысить явку - нет у нас в законе ни какого-то порога, ни каких-то цифр. Цель - дать людям возможность комфортно проголосовать. А то, насколько явка будет высока, зависит, наверное, от кандидатов - сейчас основные все уже заявились, прошли конференции парламентских партий", - сказала она агентству "Москва".

Август подчеркнула, что электронное голосование - это полезная современная технология.

"Если мы предоставляем возможность всем людям использовать свое избирательное право вне зависимости от того, где они находятся физически, насколько они заняты, даем возможность прийти не ногами, а с помощью нажатия пальца на смартфон, наверно, это круто", - пояснила Август.

Важным и нужным нововведением на этих выборах станет появление терминалов на участках, с помощью которых можно будет проголосовать электронно на любом участке. Кроме того, модернизация системы голосования вписывается в логику развития Москвы.

"Мне кажется, это очень укладывается в логику стратегии развития цифрового города. Потому что, действительно, мы даже не всегда даем себе отчет, насколько у нас все просто, благодаря цифровым технологиям", - заключила Август.

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