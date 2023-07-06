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Стало известно о планах Зеленского встретиться с Эрдоганом

16:14
  • четверг
  • 06 июля 2023

Встреча пройдет в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе официального визита в Турцию проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает издание Sabah со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Турции.   

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Отмечается, что переговоры лидеров двух стран пройдут в Стамбуле в преддверии важнейшего саммита НАТО в Вильнюсе.

При этом в издании подчеркнули, что после начала СВО президент Турции Эрдоган неоднократно встречался как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее лидер болгарской оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Софию является попыткой вовлечения Болгарии в масштабный военный конфликт.

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