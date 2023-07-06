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В Запорожской области объяснили неиспользование ВСУ танков Challenger

16:00
  • четверг
  • 06 июля 2023

Запад продолжает накачивать Украину оружием

Украинские военные до сих пор не задействовали британские танки Challenger 2 на линии фронта в Запорожской области, так как понимают, что их ждет плачевная судьба немецких танков Leopard. Такое заявление сделал в четверг, 6 июля, член Общественной палаты, глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Чиновник отметил, что на линии фронта британских танков пока нет, они находятся в резерве. При этом украинская пропаганда разгоняет видео о якобы появлении британских танков, преподнеся их как новое супероружие, чтобы поднять упавший морально-боевой дух в рядах украинских войск.

Но в действительности командование ВСУ осознает, что судьба Challenger будет столь плачевна, как у немецких танков Leopard и американской боевой машины Bradley, которые "горят и уничтожаются нашими воинами очень качественно, быстро и хорошо", цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал потерю украинской армией поставленных западными странами Киеву танков Leopard. Он отметил, что техника прибыла для участия в боевых действиях, а на поле боя Leopard — обычная мишень.

Президент России Владимир Путин уже подчеркивал, что в ходе контрнаступления, начавшегося 4 июня, ВСУ понесли существенные потери и в живой силе, и в военной технике, причем западные образцы тоже хорошо горят.

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