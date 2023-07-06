NYT: США объявят о предоставлении Украине кассетных боеприпасов

Они запрещены во многих странах мира

Американские власти, вероятнее всего, одобрят поставки Украине кассетных боеприпасов. Об этом в четверг, 6 июля, пишет The New York Times со ссылкой на информированный источник.

Как указывает издание, после месяцев колебаний Соединенные Штаты, прежде заявлявшие об отсутствии необходимости в таком вооружении для украинской армии, недавно намекнули на изменение позиции.

При этом пока неясно, как Вашингтон планирует обойти законодательные ограничения на способность США передавать кассетные боеприпасы другим странам мира.

В июне заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер заявляла, что власти Соединенных Штатов считают, что кассетные боеприпасы пригодились бы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Она сослалась на военных аналитиков, которые якобы подтвердили, что кассетные боеприпасы "могут повлиять на ситуацию на поле боя и были бы эффективны, особенно против закрепившихся российских позиций".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"