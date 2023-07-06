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Собянин: Три поликлиники на северо-востоке и западе столицы открылись после капремонта

16:14
  • четверг
  • 06 июля 2023

Они работают по новому московскому стандарту

Три поликлиники на северо-востоке и западе Москвы открылись после капремонта. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Медучреждения расположены в районах Крылатское, Останкинский и поселке Рублево. Помощь там получают порядка 47 тысяч детей и взрослых. Поликлиники работают по новому московскому стандарту.

"Теперь это современные здания с продуманным расположением кабинетов и комфортными условиями для посетителей и медперсонала, удобные для маломобильных горожан. Прием ведут врачи самых востребованных специальностей", - сообщил Собянин.

Кроме того, были благоустроены прилегающие к поликлиникам территории.

19 июня в столице после реконструкции открылись сразу восемь поликлиник. Также мэр Москвы поручил ускорить работы по реконструкции зданий взрослой и детской поликлиник на Новомарьинской улице и открыть их к 1 сентября.

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