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Зеленский признал, что об успехах ВСУ на поле боя говорить рано

16:33
  • четверг
  • 06 июля 2023

Результат контрнаступления Украины зависит от действий Запада

Пока слишком рано говорить о каких-либо крупных достижениях в зоне боевых действий. Об этом в ходе интервью телеканалу ABC заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Слишком рано говорить о крупных успехах на поле боя", - заявил Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что результаты украинского контрнаступления напрямую зависят от финансовой и военной помощи Запада.

Ранее руководитель Военного комитета НАТО Роб Бауэр в ходе брифинга заявил, что значительное улучшение оборонительного потенциала России привело к провалу ВСУ на отдельных направлениях боевых действий. По его словам, для украинской армии наступили тяжелые времена.

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