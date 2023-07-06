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Минобороны: 45 российских военных вернулись из украинского плена

16:39
  • четверг
  • 06 июля 2023

Бойцам оказывают необходимую помощь

В четверг, 6 июля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.
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Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, цитирует сообщение оборонного ведомства "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работу по обмену пленными между Россией и Украиной лучше не нарушать никакими комментариями. Спикер Кремля пояснил, что не хочет комментировать эту тему, поскольку она "достаточно чувствительная", а обмен пленными — это "сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине".

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Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена
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