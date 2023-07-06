ЦБ назвал способ стабилизировать курс рубля

Для этого нужно возвращаться к более сбалансированному бюджету

Переход бюджета из профицитного состояния в дефицитное свидетельствует о росте импорта и, как следствие, спроса на валюту. Об этом в четверг, 6 июля, рассказала первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева.

Эксперт отметила, что если бюджет дефицитный, то должен быть и дефицит текущего счета, тогда происходит финансирование за счет заимствований этой разницы, однако у нас вырос за счет этого импорт и снизился текущий счет.

Повышенный спрос на валюту при увеличении импорта оказывает влияние на курс рубля, поэтому более сбалансированный бюджет помог бы стабилизировать национальную валюту, цитирует Юдаеву РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль отслеживает ситуацию с ростом курса иностранных валют и ослаблением рубля. Он подчеркнул, что в этом вопросе нельзя исключать влияние "спекулятивных игр", такая ситуация происходит уже не в первый раз. Песков добавил, что сейчас макроэкономические показатели в России лучше ожидаемых, по этому вопросу сомнений возникать не должно.

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