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Болгары назвали визит Зеленского в Софию "позорным днем" для страны

17:23
  • четверг
  • 06 июля 2023

В Софии перекрыты все центральные улицы

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Софию является самым "позорным днем" в современной политической истории Болгарии. Такое мнение выразили читатели болгарского новостного портала Dir.bg.  

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"Сегодня один из самых позорных дней в болгарской политической истории!" – подчеркнул комментатор Червенски, чьи слова приводит РИА Новости.

Большая часть комментаторов возмутилась тем фактом, что правительство Болгарии ради визита украинского лидера выделило деньги из бюджета и оплатило перелет высокопоставленному гостю. Также многие не оценили действия местных властей, которые для безопасного перемещения Зеленского по Софии перекрыли центральные улицы города.

"Вся София заблокирована, чтобы защитить наркомана и наших родных отморозков от народной любви", - иронично заметил один из читателей.  

При этом многие из читателей новостного портала уверены, что глава киевского режима прилетел в Болгарию при поддержке американских кураторов с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее глава политической оппозиции в Болгарии Костадин Костадинов в ходе беседы с журналистами местных СМИ заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Софию приведет к тяжелейшим последствиям для страны.

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