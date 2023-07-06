Финляндия ужесточит въезд для граждан России

Ограничения начнут действовать 10 июля

Финские власти приняли решение ужесточить правила въезда на свою территорию россиян из определенных категорий. Об этом в четверг, 6 июля, рассказали в Министерстве иностранных дел государства.

Там отметили, что ужесточение затронет российских студентов, предпринимателей и владельцев недвижимости в Финляндии. Бизнесменам разрешат въезд только в Финляндию без возможности транзита, владельцы недвижимости должны будут обосновать причины своего личного присутствия в стране, учащимся разрешат участвовать только в программах, ведущих к получению стипендии.

Новые нормы вступят в силу 10 июля, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова рассказала, что посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря вызвали в МИД России, где ему был заявлен протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. В Москве обратили внимание на ужесточение режима въезда для россиян, о чем ранее заявили в Хельсинки. Также Москва недовольна разрушением "формировавшегося десятилетиями" российско-финляндского взаимовыгодного сотрудничества.

Россия до этого отмечала, что по инициативе Хельсинки свернут двусторонний политический диалог, разрушено многоплановое торгово-экономическое сотрудничество, разорвана сеть побратимских связей городов и регионов, плотного приграничного взаимодействия, прекращено авиационное и железнодорожное сообщение. Кроме того, Финляндия отказалась от традиционной политики неучастия в военных союзах и вступила в НАТО, не скрывающее своей направленности против России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"