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Москва установила температурный рекорд текущего лета

17:39
  • четверг
  • 06 июля 2023

Из-за жары введен "оранжевый" уровень погодной опасности

Температура воздуха в центре Москвы днем в четверг, 6 июля, превысила плюс 30 градусов. Об этом рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Как написала эксперт в своем Telegram-канале, 6 июля в Москве стало самым теплым днем с начала лета. В 15:00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла 28,8 градуса, а местами в центре города она превысила 30 градусов.

В Гидрометцентре ранее установили предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности для Москвы из-за аномально высокой температуры воздуха. Предупреждение будет действовать до 18:00 четверга, 6 июля.

Однако метеоролог Михаил Леус в своем Telegram-канале предупредил, что для Центральной России пик жары пройден, на очереди — холодная волна. В столице днем в пятницу будет уже не выше 23-28 градусов, а в выходные похолодание продолжится.

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