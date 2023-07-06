НАТО спровоцировало кризис на Украине

Возможный визит президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в ЮАР является неоспоримым поводом для национальной радости. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава парламентской партии ЮАР "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема.

"Мы рады тому, что Владимир Путин появится в ЮАР", - заявил Малема, чьи слова приводит ТАСС.

Лидер парламентской партии подчеркнул, что украинский кризис был спровоцирован исключительно странами НАТО. По его словам, многие политические силы ЮАР поддерживают решение российского президента о необходимости проведения СВО на территории Украины для свержения империалистической военной гегемонии США и ЕС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог со странами Африки относительно возможности мирного урегулирования ситуации на Украине будет продолжен.

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