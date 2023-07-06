Президент Финляндии посетовал на неэффективность санкций против России

Рестрикции не дают желаемого эффекта

Хотя санкций против России было введено намного больше, чем в 2014 году, их эффективность низка. Такое заявление в четверг, 6 июля, сделал президент Финляндии Саули Ниинистё.

По мнению политика, это объясняется тем, что есть различные способы обхода ограничений, а многие государства сохраняют торговые отношения с Россией.

Ниинистё также отметил, что ни одна финская компания не ведет деятельность в России, однако "этот механизм неэффективен", сообщает РИА Новости.

23 июня официально вступил в силу очередной, уже 11-й по счету, пакет антироссийских санкций Евросоюза. Эстонский министр Маргус Цахкна заявил, что он должен помешать России уклоняться от введенных ранее ограничительных мер. Кроме того, он включает в себя запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" и ограничение на въезд российских прицепов в Евросоюз. Под санкции попали 87 компаний, относящихся к российской оборонной промышленности.

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