Врио главы Херсонской области: Каховского водохранилища больше нет

К этому привел подрыв Украиной Каховской ГЭС

Каховское водохранилище не просто обмелело после разрушения Каховской ГЭС — его больше не существует. Такое заявление сделал в четверг, 6 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Политик пояснил в эфире Первого канала, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции Днепр вошел в свое русло и течет без накопления воды, которая необходима всей Таврии, Херсонской области, северного Крыма.

Каховское водохранилище было важно и для правобережья Днепра, потому что вода из него подавалась в Кривой Рог, Никополь, Марганец, Орджоникидзе и Днепродзержинск, подчеркнул Сальдо.

4 июля Сальдо сообщал, что часть восстановительных работ по ликвидации последствий прорыва дамбы Каховской ГЭС завершена, однако шесть населенных пунктов и порядка восьми тысяч жилых домов все еще остаются подтопленными. На данный момент все усилия экстренных служб направлены на реализацию принудительного спуска воды с последующей обработкой зданий от влаги.

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