Юшков прокомментировал разбирательство с "Нафтогазом"

Украинская сторона рискует остаться у разбитого корыта

"Газпром" может разорвать все отношения с украинским "Нафтогазом", если тот продолжит попытки инициировать судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу. Сегодня об этом заявил глава компании Алексей Миллер. Ранее российская сторона была вынуждена сократить плату за транзит - после того, как Украина в мае прошлого года прекратила принимать газ через один из двух пунктов на границе. При этом "Нафтогаз" требует платить в прежнем размере и уже подал многомиллиардный иск против России в суд США.

"Газпром" неоднократно заявлял: в условиях нынешних беспрецедентных антироссийских санкций и тотальной русофобии компания фактически потеряла своё фундаментальное права защищаться. Чем и открыто пользуется украинский "Нафтогаз", обвиняя российских коллег в исключительно надуманных предлогах. Киев сам отказывается принимать голубое топливо в пункте Сохрановка, но при этом исправно требует оплату за транзит энергоресурсов. В случае отказа шантажирует исками в международные арбитражные суды.

"В таких условиях "Газпром" считает, что арбитражные разбирательства нелегитимны и участие в процессе бессмысленно. Надуманные попытки "Нафтогаза" продолжить это разбирательство говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа в Европу и в целом о враждебном отношении к Российской Федерации. "Нафтогаз" уже подал многомиллиардный иск к России в суды США. В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза" исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", - отметил Алексей Миллер, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром".

По контракту "Газпром" должен качать 109,5 млн кубометров газа в сутки. А если не прокачал, всё равно должен заплатить. Так действует сама система транзита, и российская компания свои обязательства перед партнёрами всегда выполняет исправно. "Газпром" заявляет, что в полной мере перекинуть мощности на другой узел - станцию "Суджа" - технологически невозможно. Потому что та просто не заточена на запрашиваемые объёмы. Украинская сторона, по сути, выворачивает факты и манипулирует информацией.

Сейчас Киев за транзит газа по своей территории получает от Москвы порядка 500 миллиардов долларов в год. "Газпром" предупреждает: если украинская сторона пойдёт в арбитражный суд с целью затребовать с российской компании ещё больше денег, рискует остаться у разбитого корыта. Россия может с лёгкостью перекрыть вентиль.

"Плюс к тому: ну вынесет арбитраж вердикт в вашу пользу - да, мы понимаем, что сейчас антироссийские настроения в том числе и в арбитраже и даже предыдущий арбитраж 2019 года это показал - там совершенно неадекватное решение было. Что вы тогда получите? Ничего. Потому что арестовать какое-то имущество "Газпрома" в Европе вы не сможете, потому что оно и так всё арестовано. Германия арестовала все дочерние структуры "Газпрома" - у нас и так их забрали все. Поэтому как вы исполните решение этого арбитража? Никак не исполните. Единственное, что сейчас принадлежит "Газпрому" в Европе - это тот газ, который идёт, пока он до Австрии идёт - он ещё "Газпрому" принадлежит. Ну так если транзит перекроется - в Австрии и этого газа не будет. Будет работать только "Турецкий поток", который поставляет газ только через Турцию странам Балканского региона", - пояснил Игорь Юшков, эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности.

Если "Газпром" обратится к российскому руководству с просьбой ввести в отношении "Нафтогаза" санкции, то торговать и вести дела с такой компанией будет попросту запрещено законом. По контракту, которым так любит прикрываться украинская сторона, российской фирме не грозит ровным счётом ничего - это будет считаться форс-мажорным обстоятельством. Для Киева подобное решение будет своего рода гвоздём в крышку экономического гроба. Европа же из-за дефицита топлива столкнётся с существенным скачком цен на электроэнергию.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"