Среди целей - ангары с натовской бронетехникой

Всю минувшую ночь в западных районах Украины выли сирены. Серия мощных взрывов прогремела почти одновременно в семи областях. Это по военным объектам ВСУ наносили точечные удары российские ВКС. Ключевым стал Львов. Ракеты разнесли военную академию и общежитие. Они уже давно превращены в крупную базу иностранных наемников.

По сути, это одновременно был перевалочный пункт и место дислокации зарубежных комбатантов и местных радикалов. Всего в зданиях проживали 800 человек. Вторая цель - склады с ГСМ, боеприпасами и ангары с натовской бронетехникой. Не исключено - британскими танками "Челленджер" Но самый любопытный объект - это технопарк. Построен 5 лет назад. И на его базе разрабатывали и производили новые виды оружия для ВСУ. В том числе и ударные беспилотники.

Самые ожесточенные и тяжелые бои идут в Донбассе. ВСУ всеми силами пытаются взять под контроль окраины Артемовска. Прорываются к позициям российских десантников в Курдюмовке и Клещеевке.

Наступающих радикалов и бронетехнику бойцы встречают выстрелами из противотанковых установок. В перелеске из засады непрерывно очередями бьет БМП. Только за один день российские подразделения отразили 10 атак.

Все атаки отбиты. Десантники не только удержали Курдюмовку и Клещеевку. Но еще и сожгли 16 единиц техники и артустановок. Спутниковую станцию контрбатарейной борьбы производства США. Ликвидировали 385 националистов. Несколько боевиков, которые проходили подготовку в тренировочном лагере в Испании, сдались.

Бойцы на передовой рассказывают - ВСУ как никогда часто и активно начали использовать ударные и разведывательные дроны. Вот еще попытка сбросить гранаты. Но "птичку" вовремя заметили. И сбили.

По данным Минобороны, безуспешными оказались и попытки прорывов ВСУ на других направлениях. От Купянска до Херсонской области. Боевики в общей сложности потеряли за сутки более 800 человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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