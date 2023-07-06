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Мишустин рассказал о развитии сельского хозяйства в России

22:35
  • четверг
  • 06 июля 2023

Растет производство молока и картофеля, продолжается обновление техники

Россия обеспечивает себя полностью зерном, растительным маслом, сахаром, мясом и рыбой. Об этом заявил сегодня глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

В центре внимания - продвижение отечественной агропродукции на внешние рынки. Премьер отметил: на реализацию госпрограммы по развитию сельского хозяйства в прошлом году были направлены беспрецедентные средства - почти 425 миллиардов рублей. Отмечается рост производства молока и картофеля, фруктов, ягод и семян отечественной селекции.

Продолжается обновление техники. Фермерские хозяйства могут использовать инструменты поддержки для своего бизнеса, в том числе гранты. Также правительство помогает производителям овощей и выделяет субсидии на закладку виноградников. Ещё одна важная тема - улучшением качества жилья граждан. Сельская ипотека стала бессрочной.

"На её реализацию в текущем году в федеральном бюджете предусмотрено более 19,5 млрд рублей. По действующим правилам можно не только купить готовое жильё, но и строить с привлечением специализированной организации. Причём, по ставке до 3% годовых", - отметил Мишустин.

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