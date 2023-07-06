В Польше заявили, что ждут от Украины извинений перед 80-й годовщиной Волынской резни

Киеву не стоит ожидать многого от саммита НАТО в Вильнюсе
Польские власти ожидают извинений от политического руководства Украины перед 80-й годовщиной Волынской резни 11 июля. Об этом заявил министр Польши по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк.
"Нужны жесты в этом вопросе, поскольку он до сих пор является незажившей раной", - заявил Шинковский в ходе беседы с ведущим радиостанции RMF FM.
Министр также добавил, что киевскому режиму не стоит ожидать многого от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, среди стран-участниц альянса все еще есть государства, которые придерживаются дистанции в вопросах финансовой и военной помощи для Украины.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе очередного брифинга заявил, что польский народ не будет мстить украинцам за Волынскую резню. По его словам, власти Украины должны признать факт массового геноцида поляк украинцами на конституционном уровне.