Киеву не стоит ожидать многого от саммита НАТО в Вильнюсе

Польские власти ожидают извинений от политического руководства Украины перед 80-й годовщиной Волынской резни 11 июля. Об этом заявил министр Польши по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк.

"Нужны жесты в этом вопросе, поскольку он до сих пор является незажившей раной", - заявил Шинковский в ходе беседы с ведущим радиостанции RMF FM.

Министр также добавил, что киевскому режиму не стоит ожидать многого от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, среди стран-участниц альянса все еще есть государства, которые придерживаются дистанции в вопросах финансовой и военной помощи для Украины.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе очередного брифинга заявил, что польский народ не будет мстить украинцам за Волынскую резню. По его словам, власти Украины должны признать факт массового геноцида поляк украинцами на конституционном уровне.

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