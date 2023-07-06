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Столтенберг назвал честью служение НАТО в "сложные времена"

18:44
  • четверг
  • 06 июля 2023

Мандат политика продлен еще на год

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в четвертый раз переназначенный на данный пост, заявил, что рад служить блоку в "сложные времена".
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По словам политика, для него "честь продолжить службу генсеком НАТО, особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с самой опасной ситуацией в Европе за последние десятилетия".

Столтенберг пообещал продолжить работу над укреплением единства союзников по НАТО для наращивания поддержки Украины и усиления обороноспособности самого альянса, сообщает РИА Новости.

4 июля официально было объявлено, что Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год – до 1 октября 2024 года. Без пролонгации срок действия его мандата истек бы в сентябре 2023 года.

Источники еще до этого утверждали, что Столтенберг продолжит руководить Альянсом из-за отсутствия консенсуса по поводу следующего генсека НАТО. В частности, президент Франции обещал блокировать любую кандидатуру от Великобритании на пост генсека НАТО, а большинство членов альянса не хотят пускать на место генсека представителей Турции и Румынии.

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