Москвичей предупредили об опасном "острове тепла"

Он ожидается предстоящей ночью

Ближайшей ночью в Москве прогнозируется опасное явление — так называемый "остров тепла". Об этом в четверг, 6 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пояснил метеоролог, ночью увеличится облачность, температура будет очень высокая — до плюс 22 градусов в центре города. В мегаполисе это очень опасно, поскольку при плотной застройке стены высотных домов активно отдают накопленное за день тепло. Из-за такой высокой температуры ночью, при отсутствии кондиционера, человеческий организм не успевает отдохнуть от той жары, что была днем.

Кроме того, ночью в столице также ожидаются ливни, в отдельных районах — гроза и усиление ветра до 15-20 м/с, сообщает АГН "Москва".

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 6 июля в Москве стало самым теплым днем с начала лета. В 15:00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла 28,8 градуса, а местами в центре города она превысила 30 градусов.

Однако метеоролог Михаил Леус предупредил, что для Центральной России пик жары пройден, на очереди — холодная волна. В столице днем в пятницу будет уже не выше 23-28 градусов, а в выходные похолодание продолжится.

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